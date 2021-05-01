В Тюмени сквер Славянский включат в голосование по благоустройству в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сквер Славянский в Тюмени, расположенный между улицами Рижской и Тульской, будет включен в голосование за выбор дизайн-проекта благоустройства в 2023 году. Только тогда и будет решена судьба фонтана, который перестал радовать жителей города водной феерией с 2019 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ.

"Фонтан выведен из эксплуатации. В рамках текущего содержания подрядчик его почистит. Уберет мусор. Выполнить работы и запустить фонтан можно, если делать комплексный ремонт площади. На сквер Славянский разработана проектная документация на благоустройство с устройством фонтана", - уточнили в администрации Тюмени.

фото 2018 года | Фото: ИА "Тюменская линия" фото 2018 года | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, все объекты для благоустройства выбирают жители путем голосования. В 2021 году сквер Славянский участвовал в нем, но не попал в число лидеров – территорий, которые будут обновлены в 2022 г.

Напомним, голосование за дизайн-проекты пяти территорий Тюмени продолжается на сайте https://72.gorodsreda.ru/ до 30 мая.

Анжела Лебедева