В Тобольске 63 двора участвуют в рейтинговом голосовании по благоустройству

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Рейтинговое голосование по выбору придомовых территорий для благоустройства начнется в Тобольске 21 мая, сообщает городская администрация.

После принятия нового порядка благоустройства была проведена инвентаризация дворов при участии инициативных тоболяков, ТОСов и депутатов. Из 470 придомовых территорий 132 нуждаются в частичном благоустройстве и имеют возможность участвовать в программе. Остальные либо в полном порядке, либо там необходим комплексный подход. Под все критерии программы подходят 63 двора, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании.

С 21 по 31 мая тоболяки смогут оставить свой голос за территорию. Процедура голосования проходит на портале Госуслуг и участвовать в ней могут только жители Тобольска старше 14 лет. Подробно о процедуре голосования можно узнать на сайте "Тобольск решает".