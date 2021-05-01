  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске 63 двора участвуют в рейтинговом голосовании по благоустройству

Общество, 08:59 19 мая 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Рейтинговое голосование по выбору придомовых территорий для благоустройства начнется в Тобольске 21 мая, сообщает городская администрация.

После принятия нового порядка благоустройства была проведена инвентаризация дворов при участии инициативных тоболяков, ТОСов и депутатов. Из 470 придомовых территорий 132 нуждаются в частичном благоустройстве и имеют возможность участвовать в программе. Остальные либо в полном порядке, либо там необходим комплексный подход. Под все критерии программы подходят 63 двора, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании.

С 21 по 31 мая тоболяки смогут оставить свой голос за территорию. Процедура голосования проходит на портале Госуслуг и участвовать в ней могут только жители Тобольска старше 14 лет. Подробно о процедуре голосования можно узнать на сайте "Тобольск решает".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:11 19.05.2021Тюменской филармонический оркестр под управлением Алима Шахмаметьева исполнит Моцарта
08:59 19.05.2021В Тобольске 63 двора участвуют в рейтинговом голосовании по благоустройству
08:31 19.05.2021В Тюменскую область прибыли дополнительные силы МЧС для борьбы с природными пожарами
08:23 19.05.2021В Тюмени пройдет окружной КВН юнармейцев