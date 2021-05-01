Тюменец отобрал у тоболячки велосипед, чтобы вернуться домой

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Тобольска, задержали полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 51-летняя женщина, у которой неизвестный похитил велосипед. Ущерб составил 8 тыс. рублей.

На краденом транспорте злоумышленник направился в сторону федеральной трассы. Проехав около 40 км, он нашел попутный грузовик, загрузил похищенный велосипед в кузов и направился в Тюмень, где его задержали полицейские.

Тюменец признал свою вину и пояснил, что в Тобольск приехал к своей знакомой, но она не пустила. Денег на обратную дорогу у него не было и он решил отобрать велосипед.

Возбуждено уголовное дело.