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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Курганские огнеборцы приступили к тушению пожаров в Тюменском районе

Общество, 00:39 19 мая 2021

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Сводный отряд пожарных и спасателей Курганской области прибыл в Тюменскую область. Огнеборцы сразу же направились в Тюменский район, где днем лесной пожар подходил к поселку Богандинский. Сейчас угрозы населенному пункту нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В сводном отряде из Курганской области 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

Главного управления МЧС России по Пермскому краю | Фото: Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Известно, что 18 мая аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю также отправилась в Тюмень. Общая группировка сил составляет 7 единиц техники и 50 человек личного состава. С собой - все необходимое снаряжение для проведения аварийно-спасательных работ. Старшим группы является начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Чугайнов.

Для проведения мониторинга зоны загорания и контролю обстановки в состав аэромобильной группировки вошла группа робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.

Напомним, ранее стало известно, что министр МЧС России Евгений Зиничев принял решение направить в Тюменскую область дополнительную группировку сил для борьбы с лесными пожарами. Координировать работу будет оперативная группа Центрального аппарата ведомства под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон

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