МЧС России направит дополнительную группировку сил для борьбы с пожарами в Тюменской области

| Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Дополнительную группировку сил для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области направит МЧС России. Координировать работу будет оперативная группа Центрального аппарата ведомства под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна, сообщает пресс-служба МЧС России.

В регион прибудут 230 спасателей и 30 единиц специальной техники из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Соответствующее решение принял министр Евгений Зиничев.

Напомним, к борьбе с лесными пожарами в Тюменской области привлечена авиация чрезвычайного ведомства. Самолет Ил-76 МЧС России сбросил уже более 160 тонн воды, вертолётом Ми-8 сброшено более 60 тонн.