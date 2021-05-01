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Авиация МЧС России борется с лесными пожарами в Тюменской области

Общество, 01:17 19 мая 2021

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Авиация МЧС России борется с лесными пожарами в Тюменской области. Самолет Ил-76 МЧС России сбросил уже более 160 тонн воды, вертолетом Ми-8 - сброшено более 60 тонн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 с водосливным устройством емкостью 44 тонны будет тушить природный пожар в Ярковском и Аромашевском районах. Этот самолет предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, пожарной-спасательной и специальной техники, аварийно-спасательного оборудования и грузов различного назначения, для борьбы с с обширными возгораниями. Его масса - 88,5 тонн. Максимальная скорость 800 км/ч, длительность полёта - 4 тыс. 500 км.

Вертолет Ми-8 развивает скорость до 250 км/ч, дальность полёта до 590 км.

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

По последним данным, в Тюменской области действует 22 лесных пожара, семь из них локализовано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон

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