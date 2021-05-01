МФК "Тюмень" может выйти в полуфинал плей-офф в Самаре

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу проведет МФК "Тюмень" 19 мая, сообщает пресс-служба клуба.

В Самаре тюменцы сыграют с местным "Динамо". После двух матчей в Тюмени счет в серии в пользу команды Николая Иванова – 2:0. Победа в третьей игре выведет сибиряков в полуфинал. В случае поражения командам придется провести еще одну встречу в Самаре и при необходимости в Тюмени.

"В плей-офф не раз были случаи, когда команда проходила дальше, уступая в серии 0:2. Мы расслабляться не намерены, будем продолжать действовать в том же ключе, как и начали", - рассказал капитан МФК "Тюмень" Артем Антошкин.

Начало третьей игры четвертьфинала - в 20 часов по тюменскому времени. Трансляции поединков можно будет смотреть на канале Ассоциации мини-футбола России в Ютьюб.