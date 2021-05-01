  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтеры Тюменской области пройдут школу добра

Общество, 18:40 19 мая 2021

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Третий этап регионального проекта "Школа волонтера" - "Школа Добро. Университета" пройдет в Тюмени с 20 по 23 мая. Образовательная программа включит два уровня — "Волонтер" и "Организатор добровольческой деятельности", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Участниками станут волонтеры и организаторы, имеющие опыт координации добровольческих групп, проектов или организаций из Тюменской области, а также представители некоммерческих организаций. Они поучаствуют в тренингах, деловых играх, дискуссиях и презентациях.

Отбор участников осуществлялся на онлайн-интенсиве "Школы волонтера". Им было предложено разработать программу развития волонтерского сообщества. Авторы 100 лучших программ были допущены в третий этап проекта.

Программа "Школа Добро. Университета" состоится в очном формате на базе гостиницы "Восток". По итогам обучения участникам вручат сертификаты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Дворец Пионер , добровольцы , школа волонтера

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 19.05.2021Жители деревни Железный перебор устроили круглосуточное дежурство
18:40 19.05.2021Волонтеры Тюменской области пройдут школу добра
18:34 19.05.2021Полковник Минобороны Михаил Багров: мы всегда готовы прийти на помощь людям
18:18 19.05.2021В Тюмени впервые пройдет чемпионат по игре "Тетрис"