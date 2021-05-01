Волонтеры Тюменской области пройдут школу добра

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Третий этап регионального проекта "Школа волонтера" - "Школа Добро. Университета" пройдет в Тюмени с 20 по 23 мая. Образовательная программа включит два уровня — "Волонтер" и "Организатор добровольческой деятельности", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Участниками станут волонтеры и организаторы, имеющие опыт координации добровольческих групп, проектов или организаций из Тюменской области, а также представители некоммерческих организаций. Они поучаствуют в тренингах, деловых играх, дискуссиях и презентациях.

Отбор участников осуществлялся на онлайн-интенсиве "Школы волонтера". Им было предложено разработать программу развития волонтерского сообщества. Авторы 100 лучших программ были допущены в третий этап проекта.

Программа "Школа Добро. Университета" состоится в очном формате на базе гостиницы "Восток". По итогам обучения участникам вручат сертификаты.