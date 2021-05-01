  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на двухлетнего малыша упал телевизор

Происшествия, 15:02 19 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени двухлетний мальчик получил серьезные травмы после того, как на него упал телевизор. Первую помощь пострадавшему оказали прибывшие на место медики, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Вызов проступил от мамы мальчика. Они сообщила, что на ребенка упал и полностью придавил огромный телевизор. По ее словам, малыш находился в сознании, но на лбу и под глазом у него появились кровоподтеки, на затылке – кровоточащая рана.

На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла за семь минут. После осмотра и оказания экстренной помощи маленького пациента с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и перелом ребер доставили в областную клиническую больницу № 2.

По словам специалистов, когда на ребенка падает тяжелый предмет и придавливает, это может привести к серьезным последствиям: травме позвоночника, конечностей, головы, повреждениям внутренних органов. В такой ситуации паника и стресс порой мешает родителям действовать быстро и правильно. Важно правильно оказать первую помощь и вызвать скорую по номерам 03 или 103.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скорая помощь , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 19.05.2021В Тюмени на двухлетнего малыша упал телевизор
14:29 19.05.2021Застреливший сына отец из Тюмени предстанет перед судом
14:20 19.05.2021Школьников в Ишиме третий день подряд эвакуируют из-за угрозы минирования
13:43 19.05.2021Тюменец поджег чужой Toyota Land Cruiser в отместку