В Тюмени на двухлетнего малыша упал телевизор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени двухлетний мальчик получил серьезные травмы после того, как на него упал телевизор. Первую помощь пострадавшему оказали прибывшие на место медики, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Вызов проступил от мамы мальчика. Они сообщила, что на ребенка упал и полностью придавил огромный телевизор. По ее словам, малыш находился в сознании, но на лбу и под глазом у него появились кровоподтеки, на затылке – кровоточащая рана.

На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла за семь минут. После осмотра и оказания экстренной помощи маленького пациента с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и перелом ребер доставили в областную клиническую больницу № 2.

По словам специалистов, когда на ребенка падает тяжелый предмет и придавливает, это может привести к серьезным последствиям: травме позвоночника, конечностей, головы, повреждениям внутренних органов. В такой ситуации паника и стресс порой мешает родителям действовать быстро и правильно. Важно правильно оказать первую помощь и вызвать скорую по номерам 03 или 103.