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Тюменцев зовут на танцы на Масловском взвозе

Общество, 11:36 20 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Танцевальная программа "В городском саду" начнется в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 20 мая в 17 часов, сообщают организаторы.

Гостей и жителей областной столицы ждет традиционная встреча с музыкальными коллективами Центра культуры и творчества "Тюмень".

В программе – танцевальные мелодии в исполнении ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и песни в танцевальных ритмах от солистки ЦКиТ "Тюмень" Натальи Малаенко.

Возрастное ограничение: 0+.

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# концерты , танцы

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