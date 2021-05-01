Тюменцев зовут на танцы на Масловском взвозе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Танцевальная программа "В городском саду" начнется в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 20 мая в 17 часов, сообщают организаторы.

Гостей и жителей областной столицы ждет традиционная встреча с музыкальными коллективами Центра культуры и творчества "Тюмень".

В программе – танцевальные мелодии в исполнении ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и песни в танцевальных ритмах от солистки ЦКиТ "Тюмень" Натальи Малаенко.

Возрастное ограничение: 0+.