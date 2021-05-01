Тюменцев зовут на танцы на Масловском взвозе
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Танцевальная программа "В городском саду" начнется в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 20 мая в 17 часов, сообщают организаторы.
Гостей и жителей областной столицы ждет традиционная встреча с музыкальными коллективами Центра культуры и творчества "Тюмень".
В программе – танцевальные мелодии в исполнении ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и песни в танцевальных ритмах от солистки ЦКиТ "Тюмень" Натальи Малаенко.
Возрастное ограничение: 0+.