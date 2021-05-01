  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Экипажи вертолетов Ми-8АМТ и Ми-26 тушат пожары в Тюменской области

Общество, 16:08 19 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вертолеты Ми-8АМТ и Ми-26 компании "ЮТэйр" помогают в ликвидации лесных пожаров в Тюменской области.

Ми-26 — крупнейший вертолет в мире — способен менее чем за минуту сбросить 15 тонн воды. Новейший Ми-8АМТ может поднять до четырех тонн воды и выполнить точный сброс на очаг возгорания.

Основная сложность при тушении с воздуха — в чрезвычайно высоких температурах над местом пожара. Чтобы выполнить точный сброс воды, вертолет должен максимально близко подлететь к очагу возгорания. Действовать экипаж должен очень быстро и профессионально, чтобы горячий воздух не успел повредить двигатель вертолета.

"ЮТэйр" тушит леса Сибири уже более 50 лет. В этом году огонь разгорелся сразу в нескольких районах Тюменской области, поэтому для тушения мы привлекли не только вертолеты Ми-8, но и гигант Ми-26. На сегодняшний день потушен самый крупный пожар, разгоревшийся в Юргинском районе на площади более 40 тысяч гектаров. Наши летные экипажи продолжат работу в течение всего пожароопасного сезона", — прокомментировал генеральный директор АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" Александр Стефанюк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вертолеты , пожароопасный сезон , ЮТэйр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 19.05.2021К жителям Кулаково и Лугового пришла чистая вода
16:33 19.05.2021118 сотрудников МЧС России разместили в тюменской "Жемчужине Сибири"
16:08 19.05.2021Экипажи вертолетов Ми-8АМТ и Ми-26 тушат пожары в Тюменской области
15:45 19.05.2021В Тюмени ищут актеров для ASMR-спектакль "Услышь мой шепот"