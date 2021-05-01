Экипажи вертолетов Ми-8АМТ и Ми-26 тушат пожары в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вертолеты Ми-8АМТ и Ми-26 компании "ЮТэйр" помогают в ликвидации лесных пожаров в Тюменской области.

Ми-26 — крупнейший вертолет в мире — способен менее чем за минуту сбросить 15 тонн воды. Новейший Ми-8АМТ может поднять до четырех тонн воды и выполнить точный сброс на очаг возгорания.

Основная сложность при тушении с воздуха — в чрезвычайно высоких температурах над местом пожара. Чтобы выполнить точный сброс воды, вертолет должен максимально близко подлететь к очагу возгорания. Действовать экипаж должен очень быстро и профессионально, чтобы горячий воздух не успел повредить двигатель вертолета.

"ЮТэйр" тушит леса Сибири уже более 50 лет. В этом году огонь разгорелся сразу в нескольких районах Тюменской области, поэтому для тушения мы привлекли не только вертолеты Ми-8, но и гигант Ми-26. На сегодняшний день потушен самый крупный пожар, разгоревшийся в Юргинском районе на площади более 40 тысяч гектаров. Наши летные экипажи продолжат работу в течение всего пожароопасного сезона", — прокомментировал генеральный директор АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" Александр Стефанюк.