Ишимец украл велосипед у магазина

| Фото: 72мвд.рф | Фото: 72мвд.рф

32-летнего мужчину задержали в Ишиме полицейские по подозрению в краже велосипеда, сообщает УМВД Тюменской области.

Владелец оставил транспорт у магазина и не пристегнул специальным противоугонным устройством. Подозреваемый забрал велосипед и пользовался им сам. Полицейские изъяли транспорт и вскоре вернут хозяину.

Ущерб составил 16 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Фигурант опущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.