12 школьников Тюмени получили стипендию главы города

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

12 школьников Тюмени получили стипендию главы города 19 мая, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени с 2013 года сформирована система выявления, сопровождения одаренных обучающихся общеобразовательных организаций. Каждый год стипендию главы города получают 140 учащихся за особые успехи в учебе и олимпиадах интеллектуальной направленности и по 30 человек за высокие достижения в сфере спорта и культуры.

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

12 стипендиатов – это призеры олимпиад, школьники, показавшие высокие результаты в учебе и достигшие успехов в сфере искусства, физической культуры и спорта.