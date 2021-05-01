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12 школьников Тюмени получили стипендию главы города 

Общество, 11:59 20 мая 2021

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

12 школьников Тюмени получили стипендию главы города 19 мая, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени с 2013 года сформирована система выявления, сопровождения одаренных обучающихся общеобразовательных организаций. Каждый год стипендию главы города получают 140 учащихся за особые успехи в учебе и олимпиадах интеллектуальной направленности и по 30 человек за высокие достижения в сфере спорта и культуры.

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

12 стипендиатов – это призеры олимпиад, школьники, показавшие высокие результаты в учебе и достигшие успехов в сфере искусства, физической культуры и спорта.

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# глава Тюмени , стипендия , школьники

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