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В Тюмени в конкурсе юных инспекторов дорожного движения участвует 31 команда

Общество, 15:04 20 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

124 ребенка в возрасте 10-12 лет принимают участие в межрегиональном конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", который проходит в лагере "Остров детства" в окрестностях Тюмени.

На состязание заявилась 31 детская делегация из всех муниципалитетов региона, Югры и Ямала. Открытие конкурса состоялось 19 мая. Это был основной соревновательный день.

"Ребята прошли этапы на знание Правил дорожного движения, по оказанию первой помощи при ДТП, вождению велосипеда в автогородке с соблюдением дорожных знаков, фигурному вождению велосипеда. В основном зачете уже выявлены победители. В областном первое место заняла команда Аромашевского района, второе присудили Ишимскому району, а третье — Ялуторовску. В межрегиональном зачете первое место завоевала команда Тюменской области (Аромашевский район), второго места удостоилась сборная Ямала, третьего – представители Югры", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В рамках шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения 20 мая к участникам приехали представители автоклуба "Ретроклассика". Они организовали выставку советских машин. Любители раритетных автомобилей проведут с детьми флешмоб, напоминающий о важности снижения скорости. Также 20 мая конкурсантов ждет творческое состязание.

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Закрытие конкурса и вручение подарков пройдут 21 мая. "Каждый ребенок получит рюкзак с логотипом безопасности дорожного движения, световозвращатели, значки. Для команд предусмотрены кубки. Всем участникам вручат медали", — добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# безопасность дорожного движения , конкурс

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