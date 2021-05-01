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В Тобольском районе увеличивается поголовье породистых коров

Общество, 12:10 20 мая 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Восемь телят от коров айширской породы появились на свет в хозяйстве фермера Марии Савчиц из с. Байкалово, сообщает администрация Тобольского района.

Породистые буренки были приобретены на грант по программе господдержки Тюменской области "Начинающий фермер". На свет появились пять бычков и три телочки.

"Первой родилась беленькая Ромашка. Девочкам всем даем имена – производные от матери, чтобы отследить линию потомства. Составляем паспорта на каждого теленка, заносим данные в регистрационный журнал поголовья", - рассказала ветеринарный врач фермы Надежа Слесаренко.

Сейчас молодняк прививают от сальмонеллеза и паротита. Новорожденных телят перевели в ясли. В скором времени животноводы организуют для них отдельную прогулочную площадку.

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# грант , коровы , Тобольский район , фермер

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