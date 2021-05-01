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Провалившихся в погреб собак спасли в Тюмени

Общество, 11:33 20 мая 2021

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Двух собак, провалившихся в погреб на ул. Коммунистической в Тюмени, достали на поверхность спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования 19 мая.

Глубина погреба составляла около двух с половиной метров, животные не могли выбраться самостоятельно. Попавших в ловушку бездомных собак заметили очевидцы, они и вызвали на место спасателей.

"Животных извлекли на поверхность с помощью альпинистского снаряжения. Когда веревки развязали, собаки скрылись",— рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Инна Пахомова

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# животные , собаки , спасатели , ТОСЭР

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