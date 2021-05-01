Провалившихся в погреб собак спасли в Тюмени
| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)
Двух собак, провалившихся в погреб на ул. Коммунистической в Тюмени, достали на поверхность спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования 19 мая.
Глубина погреба составляла около двух с половиной метров, животные не могли выбраться самостоятельно. Попавших в ловушку бездомных собак заметили очевидцы, они и вызвали на место спасателей.
"Животных извлекли на поверхность с помощью альпинистского снаряжения. Когда веревки развязали, собаки скрылись",— рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.
Инна Пахомова