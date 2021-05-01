ТюмГУ вошел в Топ-10 университетов России по биологии

с личного аккаунта Ивана Романчука в Instagram с личного аккаунта Ивана Романчука в Instagram

Тюменский госуниверситет вошел в Топ-10 университетов РФ по биологии. Такие данные приводит Предметный национальный агрегированный рейтинг в области "Биологические науки".

Об этом ректор вуза Иван Романчук сообщил в Instagram.

"Отмечу, что в области научных исследований о растениях и животных, по данным Международного рейтинга U.S.News & World Report, ТюмГУ входит в Топ-500 университетов мира и в Топ-3 вузов России вместе с МГУ имени Ломоносова и СПбГУ", - сказал он.

Высокий уровень биологических исследований ТюмГУ демонстрирует и комплексный балл публикационной результативности, используемый Министерством науки и высшего образования России, - пятое место по России в 2020 году.

По словам Романчука, Тюменский госуниверситет осознано сделал ставку на развитие наук о жизни и окружающей среде, которые интегрируют в себе знания из областей естественных наук и математики, привлекают инженерные подходы и современные методы информационных технологий.

"Биологическая безопасность человека, животных и растений, состояние окружающей среды в условиях глобальных изменений, в том числе в Арктике – острейшие вызовы современности, в поисках ответов на которые совместно работают наши учёные и студенты. Радует, что наша работа не остаётся незамеченной и приносит пользу и природе, и обществу", - заключил ректор вуза.

Анжела Лебедева