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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели сняли девушку с крыши жилого дома в Тюмени

Происшествия, 14:35 20 мая 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования сняли девушку с крыши многоэтажки на ул. Газовиков в Тюмени 19 мая.

Информация поступила спасателям около 20 часов. Очевидцы сообщили о девушке, которая сидит на крыше многоэтажного дома № 63. Люди беспокоились за ее жизнь.

"Когда мы прибыли по адресу, то вместе с мастером управляющей компании спустили девушку. Как она пояснила, любовалась закатом", — рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Несовершеннолетнюю сопроводили с крыши и объяснили, что ходить в таких местах нельзя.

Инна Пахомова

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# спасатели , ТОСЭР

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