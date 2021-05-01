Спасатели сняли девушку с крыши жилого дома в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования сняли девушку с крыши многоэтажки на ул. Газовиков в Тюмени 19 мая.

Информация поступила спасателям около 20 часов. Очевидцы сообщили о девушке, которая сидит на крыше многоэтажного дома № 63. Люди беспокоились за ее жизнь.

"Когда мы прибыли по адресу, то вместе с мастером управляющей компании спустили девушку. Как она пояснила, любовалась закатом", — рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Несовершеннолетнюю сопроводили с крыши и объяснили, что ходить в таких местах нельзя.

Инна Пахомова