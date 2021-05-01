  • 20 мая 202120.05.2021четверг
  • USD73,6778
    EUR90,1006
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гостиную "Север в годы Великой Отечественной войны" откроют в ДНК "Строитель"

Общество, 16:10 20 мая 2021

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Литературно-музыкальную гостиную "Север в годы Великой Отечественной войны" откроют в ДНК "Строитель" 21 мая в 14 часов, сообщают организаторы.

Специалисты по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера приглашают на концертную программу, в которой расскажут об истории Великой Отечественной войны. Прозвучат песни военных лет.

"Благодаря природной закалке северян, их приспособленности к тяжелым условиям жизни в тайге, умению обращаться с оружием они быстро адаптировались в боевых условиях. С первых дней войны северяне от мала до велика включились в патриотическое движение помощи фронту. Все, кому не выпало сражаться на фронтах с оружием в руках, сражались здесь, в глубоком сибирском тылу России - это женщины старики и дети. Призыв был един: "Все для фронта, все для Победы"", — рассказали в ДНК "Строитель".

Вход свободный, но количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 20.05.2021Детские лагеря Тюменской области вошли в программу кешбэка почти в полном составе
16:11 20.05.2021Группировка МЧС России завершает тушение пожаров в Тюменском районе
16:10 20.05.2021Гостиную "Север в годы Великой Отечественной войны" откроют в ДНК "Строитель"
15:59 20.05.2021Ялуторовские кардиологи получили новый аппарат УЗИ