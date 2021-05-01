Группировка МЧС России завершает тушение пожаров в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Взаимодействие между региональными органами власти и МЧС России для тушения природных пожаров в Тюменской области налажено отлично. Такую оценку дал в беседе с журналистами первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.

"Лесные пожары обладают страшной разрушительной силой, но они не сильнее человека. Любой пожар обречен на ликвидацию, если работает слаженная команда МЧС России", - подчеркнул он.

Встреча Александра Чуприяна с журналистами прошла 20 мая в окрестностях населенного пункта Муллаши в Тюменском районе.

"Еще вчера здесь все было в огне и дыму. Но за сутки авиация МЧС России вылила для тушения пожаров почти тысячу тонн воды. Сегодня мы с вами дышим свежим воздухом. Главное сейчас - ликвидировать последние очаги. 21 мая мы заканчиваем работу в Тюменском районе и перебрасываем силы и средства на другие участки", - отметил замминистра.

Причины возникновения пожаров будут выявлены в рамках дознания по возбужденному уголовному делу, сообщил Александр Чуприян. Но опыт показывает, что девяносто из ста пожаров происходят по вине людей, пренебрегающих правилами безопасности.

Евгений Бабенко