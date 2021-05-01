Два крупных пожара локализованы в Тюменском и Ярковском районах
Фото оперативного штаба Тюменской области
Два крупных пожара локализованы в Тюменском и Ярковском районах, сообщает региональный оперативный штаб.
По данным Авиалесоохраны, более половины группировки сил пожаротушения, задействованных на тушении лесных пожаров в Тюменской области, - это парашютисты и десантники Федеральной, Тюменской, Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.
Федеральный резерв Авиалесоохраны сосредоточен на сложных труднодоступных пожарах – в Тобольском, Вагайском, Юргинском районах.
Евгений Бабенко