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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два крупных пожара локализованы в Тюменском и Ярковском районах

Общество, 19:59 20 мая 2021

Фото оперативного штаба Тюменской области

Два крупных пожара локализованы в Тюменском и Ярковском районах, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Авиалесоохраны, более половины группировки сил пожаротушения, задействованных на тушении лесных пожаров в Тюменской области, - это парашютисты и десантники Федеральной, Тюменской, Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.

Федеральный резерв Авиалесоохраны сосредоточен на сложных труднодоступных пожарах – в Тобольском, Вагайском, Юргинском районах.

Евгений Бабенко

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# пожароопасный сезон

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