Яблони, клены, черемуху высадили медики на территории Тюменской областной больницы № 1

| Фото: ОКБ№1 | Фото: ОКБ№1

Более 20 саженцев яблони, можжевельника, клена и черемухи высадили на территории Областной клинической больницы № 1 сотрудники учреждения, представители департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Акцию приурочили к 75-летию профсоюза медицинских работников Тюменской области и посвятили памяти коллег времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба медучреждения.

| Фото: ОКБ№1 | Фото: ОКБ№1

По словам председателя Тюменской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Валерия Кудряшова, посадить деревья и кустарники планировали в 2020 году, но помешала пандемия. Он напомнил о целебных свойствах растений и высказал надежду на то, что другие больницы региона подхватят тюменскую эстафету.

| Фото: ОКБ№1 | Фото: ОКБ№1

Профсоюз ОКБ № 1 объединяет более 1,7 тыс. медицинских работников (66% от общего числа сотрудников больницы) и 300 ветеранов. По данным председателя первичной организации Розы Хохлявиной, члены профсоюза участвуют в культурно-массовых, спортивных мероприятиях областного и общероссийского масштаба, занимают призовые места. Общие мероприятия способствуют сплочению коллектива и положительно влияют на результаты работы.