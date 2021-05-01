11 лесных и три ландшафтных пожара возникли в Тюменской области в минувшие сутки
| Фото: ИА "Тюменская линия"
11 лесных пожаров на площади 1802,5 га и три ландшафтных пожара на площади 134 га возникли в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.
В регионе действуют 20 лесных пожаров, в том числе локализованных, и три ландшафтных.
За сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 725,13 га.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в Тюменской области введен с 11 мая. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.