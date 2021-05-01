11 лесных и три ландшафтных пожара возникли в Тюменской области в минувшие сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 лесных пожаров на площади 1802,5 га и три ландшафтных пожара на площади 134 га возникли в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

В регионе действуют 20 лесных пожаров, в том числе локализованных, и три ландшафтных.

За сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади 725,13 га.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в Тюменской области введен с 11 мая. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.