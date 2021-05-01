В Тобольском районе последний звонок прозвенел для 103 одиннадцатиклассников

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Последний звонок прозвенел для почти 300 старшеклассников Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В этом году аттестаты получат 103 выпускника 11 классов и 186 девятиклассников. Во всех школах прошли торжественные линейки.

Выпуск 2021 года славится победителями и призерами региональных олимпиад, творческих конкурсов разного уровня. Выпускник сетовской школы Валерий Ригин участвовал в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Максим Колос из малозоркальцевской школы – стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии. Валерия Лебедева из Байкалово и Андрей Чернухин из Карачино – по физкультуре, Риана Барсукова, Альфия Айдуллина, Рафаэль Садыков, Алина Азанова из с. Ачиры, Камилла Акбердеева и Алсу Фазылова из с. Лайтамак – по татарскому языку, Татьяна Григорьева из с. Нижние Аремзяны – по обществознанию и вопросам избирательного права.

Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: выпускник дегтяревской школы Рушан Ниязов и выпускница байкаловской школы Виктория Красноглазова.

Впереди у выпускников государственные экзамены. Первый ЕГЭ – 31 мая. Одиннадцатиклассники сдают литературу, географию и химию. Русский язык – 3 и 4 июня, профильную математику – 7 июня.