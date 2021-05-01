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Праздник "Кружева славянской речи" развернется перед ДНК "Строитель" в Тюмени

Общество, 16:31 21 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в мастер-классе по белорусской письменности и поиграть в народные игры смогут тюменцы на празднике "Кружева славянской речи", который начнется на площади у ДНК "Строитель" 22 мая в 12 часов, сообщают организаторы.

"Гости узнают историю появления славянской письменности, познакомятся с интересной информацией о создателях первого русского алфавита Кирилле и Мефодии", – рассказали в ДНК "Строитель".

На интерактивных площадках желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по белорусской письменности, поводить славянские хороводы, поиграть в народные игры, посетить хату-читальню с выставкой украинской литературы.

В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы ДНК "Строитель", такие как хор русской песни им. Цыбульского, студия танца "Денс хит", народный ансамбль русской песни "Сударушка" и другие.

На концерте прозвучат произведения самых разнообразных жанров славянской музыки – от народных до эстрадных песен.

Возрастное ограничение: 0+.

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# концерт , мастер-класс , песни

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