Праздник "Кружева славянской речи" развернется перед ДНК "Строитель" в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в мастер-классе по белорусской письменности и поиграть в народные игры смогут тюменцы на празднике "Кружева славянской речи", который начнется на площади у ДНК "Строитель" 22 мая в 12 часов, сообщают организаторы.

"Гости узнают историю появления славянской письменности, познакомятся с интересной информацией о создателях первого русского алфавита Кирилле и Мефодии", – рассказали в ДНК "Строитель".

На интерактивных площадках желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по белорусской письменности, поводить славянские хороводы, поиграть в народные игры, посетить хату-читальню с выставкой украинской литературы.

В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы ДНК "Строитель", такие как хор русской песни им. Цыбульского, студия танца "Денс хит", народный ансамбль русской песни "Сударушка" и другие.

На концерте прозвучат произведения самых разнообразных жанров славянской музыки – от народных до эстрадных песен.

Возрастное ограничение: 0+.