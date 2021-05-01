МФК "Тюмень" в полуфинале плей-офф сыграет с "Норильским никелем"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" в полуфинале плей-офф российской суперлиги сыграет с "Норильским никелем".

Норильские футболисты стадии четвертьфинала выбили из соревнований "Новую Генерацию" из Сыктывкара. Серия завершилась со счетом 3:0. "Тюмень" также в трех матчах одолела МФК "Динамо-Самара".

В другой паре столичный "КПРФ" сразится с "Синарой" из Екатеринбурга. Первые матчи в полуфинальных сериях состоятся в Норильске и Екатеринбурге. Они пройдут 29 и 30 мая.

Победители полуфинальных противостояний получат право сыграть в розыгрыше Лиги чемпионов.

Евгений Новоселов