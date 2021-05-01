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Тюменский бизнесмен назначил себе мизерную зарплату, чтобы не платить алименты

Общество, 18:34 21 мая 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Автомобиля премиум-класса лишился в Тюмени предприниматель за неуплату алиментов двум сыновьям от разных браков. Как сообщает УФССП региона, директор крупной организации умышленно оформил себе зарплату в 6 тыс. рублей в месяц.

Как отметили в ведомстве, 38-летний тюменец упорно игнорировал честные выплаты детям и в итоге накопил внушительный долг. Судебный пристав выяснила, что у должника есть дорогой автомобиль и в присутствии понятых арестовала движимое имущество.

В настоящее время машина передана на торги, после ее реализации более 600 тыс. рублей будут переданы обеим взыскательницам алиментов.

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# алименты , приставы

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