  • 21 мая 202121.05.2021пятница
  • USD73,6007
    EUR89,7708
  • В Тюмени 25..27 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школу на 1200 мест построят в микрорайоне "Ново-Патрушево" в Тюмени

Общество, 18:20 21 мая 2021

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заключен контракт на строительство школы на 1 тыс. 200 учебных мест в микрорайоне "Ново-Патрушево" в Тюмени. За основу взят проект школы в четвертом Заречном микрорайоне, открывшейся в 2020 году, сообщает Главное управление строительства региона.

Общая площадь здания школы переменной этажности превысит 20 тыс. кв. м. Учебное заведение будет поделено на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На прилегающей территории расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная.

Срок завершения строительства по контракту – март 2023 года. Однако тюменские строители не раз доказывали, что такой социальный объект можно построить гораздо раньше срока без потери качества выполняемых работ. Подобная школа в четвертом Заречном была построена на один год раньше заявленного срока.

Также до конца 2021 года ожидается заключение еще одного контракта на строительство школы в микрорайоне "Тура".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 21.05.2021Тюменцев приглашают на лекцию-практикум "Секреты комфортного города"
18:34 21.05.2021Тюменский бизнесмен назначил себе мизерную зарплату, чтобы не платить алименты
18:20 21.05.2021Школу на 1200 мест построят в микрорайоне "Ново-Патрушево" в Тюмени
18:08 21.05.2021Сильный ветер и кратковременный дождь обещают синоптики тюменцам