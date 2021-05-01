Школу на 1200 мест построят в микрорайоне "Ново-Патрушево" в Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заключен контракт на строительство школы на 1 тыс. 200 учебных мест в микрорайоне "Ново-Патрушево" в Тюмени. За основу взят проект школы в четвертом Заречном микрорайоне, открывшейся в 2020 году, сообщает Главное управление строительства региона.

Общая площадь здания школы переменной этажности превысит 20 тыс. кв. м. Учебное заведение будет поделено на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На прилегающей территории расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная.

Срок завершения строительства по контракту – март 2023 года. Однако тюменские строители не раз доказывали, что такой социальный объект можно построить гораздо раньше срока без потери качества выполняемых работ. Подобная школа в четвертом Заречном была построена на один год раньше заявленного срока.

Также до конца 2021 года ожидается заключение еще одного контракта на строительство школы в микрорайоне "Тура".