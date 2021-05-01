Свердловские огнеборцы продолжают тушить торфяной пожар около поселка Тараскуль

фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации локальных возгораний в п. Муллаши и продолжают тушить торфяной пожар в п. Тараскуль. Они уже потушили пожары вблизи озера Лебяжье и поселка Муллаши Тюменской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

К тушению лесных пожаров в Тюменской области аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Свердловской области - в составе 84 человек личного состава и 7 единиц техники - приступила с 19 мая.