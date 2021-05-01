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ФК "Тюмень" сыграет с "Новосибирском" 22 мая

Спорт, 10:46 22 мая 2021

ФК «Тюмень» | Фото: ФК «Тюмень»

Центральный матч тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ четвертой группы состоится на стадионе "Геолог" в Тюмени 22 мая. В гости к "Тюмени", которая занимает второе место, приедет "Новосибирск", расположившийся на третьей строчке турнирной таблицы, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Еще недавно были первыми, но потерпели четыре поражения подряд. В матче первого круга, который был сыгран в августе, "Новосибирск" дома не смог одолеть "Тюмень". Та встреча завершилась со счетом 1:1.

Встреча команд начнется в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах СК "Центральный", ТЦ "Зеленый Берег", ТРЦ "Фаворит", ТРЦ "Солнечный", ТРЦ "Гудвин", ДК "Железнодорожник". Также клуб предоставляет возможность посмотреть матч на своём YouTube-канале.

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# ФК "Тюмень" , футбол

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