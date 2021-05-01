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Ювелир обманул более 40 тюменцев

Происшествия, 11:43 22 мая 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Ювелирного мастера, подозреваемого в краже украшений на 1 млн 300 тыс. рублей задержали полицейские в Тюмени. По версии следствия, от его действий пострадали более 40 человек, сообщает УМВД Тюменской области.

В полицию обратились несколько десятков жителей областного центра. Они рассказали, что ювелирный мастер похитил их украшения, и, кроме того, взял с них оплату за ремонт или переплавку.

Ювелирная мастерская, расположенная в одном из торговых центров, оказалась закрыта. По месту прописки арендатора также не обнаружили. Мужчину задержали на съемной квартире, где он скрывался от обманутых клиентов. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело , ювелирные изделия

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