В Тюменской области обследуют пляжи

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Инспекторы Центра ГИМС проводят обследования пляжей, которые будут функционировать в купальный сезон 2021 года, сообщает МЧС по Тюменской области.

В настоящее время заявки поступили на четыре места отдыха. На всех пляжах сотрудники ведомства проверили наличие необходимых средств, а также соблюдение требований безопасности и организации режима работы.

Напомним, анонсированное с 20 мая открытие купального сезона перенесено на неопределенный срок. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в региональных лесах, распространяется и на водоемы.