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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области обследуют пляжи

Общество, 16:12 22 мая 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Инспекторы Центра ГИМС проводят обследования пляжей, которые будут функционировать в купальный сезон 2021 года, сообщает МЧС по Тюменской области.

В настоящее время заявки поступили на четыре места отдыха. На всех пляжах сотрудники ведомства проверили наличие необходимых средств, а также соблюдение требований безопасности и организации режима работы.

Напомним, анонсированное с 20 мая открытие купального сезона перенесено на неопределенный срок. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в региональных лесах, распространяется и на водоемы.

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# ГИМС , купальный сезон , пляжи

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