Профессиональным пожарным в Тюменской области помогают три тысячи добровольцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч добровольцев помогают защищать от огня Тюменские леса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Неравнодушные тюменцы, пришедшие на помощь профессиональным спасателям и привлеченным силам, состоят в 396 общественных объединениях в качестве добровольной пожарной охраны.

Жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесов, организуют дежурства в помощь пожарным.