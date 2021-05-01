Профессиональным пожарным в Тюменской области помогают три тысячи добровольцев
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более трех тысяч добровольцев помогают защищать от огня Тюменские леса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Неравнодушные тюменцы, пришедшие на помощь профессиональным спасателям и привлеченным силам, состоят в 396 общественных объединениях в качестве добровольной пожарной охраны.
Жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесов, организуют дежурства в помощь пожарным.