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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Профессиональным пожарным в Тюменской области помогают три тысячи добровольцев

Общество, 13:51 22 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч добровольцев помогают защищать от огня Тюменские леса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Неравнодушные тюменцы, пришедшие на помощь профессиональным спасателям и привлеченным силам, состоят в 396 общественных объединениях в качестве добровольной пожарной охраны.

Жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесов, организуют дежурства в помощь пожарным.

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# добровольцы , пожароопасный сезон

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