Мошенник выманил у жительницы Тюменской области более 460 тысяч рублей

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Более 466 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Аромашевского района, сообщает УМВД по Тюменской области.

Потерпевшей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сообщил женщине, что она незаконно оформила кредит на имя неизвестного мужчины и поэтому в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник предложил заявительнице погасить образовавшеюся кредитную задолженность. Женщина не задумываясь отправилась в ближайшее отделение банка, оформила кредит на 250 тыс. рублей и через терминал перевела средства на указанные мошенником абонентские номера.

Мошенник на этом не остановился и заявительнице вновь поступил звонок. На этот раз злоумышленник сообщил, что данной суммы не хватает для погашения кредита, поэтому ей необходимо оформить еще один на 250 тыс. рублей.

В другом банке женщина вновь оформила кредит на указанную сумму, сняла наличные и перевела их через банкомат злоумышленнику. Только спустя время она осознала, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.