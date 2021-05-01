Новейшую технику и оружие привез в Тюмень поезд Министерства обороны РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ и трофеи из Сирии представлены на четырех открытых платформах агитационного поезда. Состав приехал на тюменский железнодорожный вокзал утром 22 мая.

На трех платформах размещены образцы российской военной техники. Это бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, САУ "Коалиция-СВ".

Представитель агитационного поезда Марсель Галямов рассказывал гостям и жителям областной столицы о технике из Сирии. "Это трофеи, захваченные в 2017 году, в страну их привезли в 2019 году. Здесь можно увидеть американский Hummer. Он использовался как "шахид-машина" - для взрыва объектов. Есть здесь и арабская Pantera. Ее противник применял для быстрой переброски людей", – пояснил он.

Воинский эшелон состоит из 17 вагонов, в которых размещены тематические экспозиции "Современная техника", "Борьба с Covid-19" и другие. Ознакомиться с ними желающие могут до 14 часов.

Инна Пахомова