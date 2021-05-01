Кадеты тюменской Росгвардии прошли подготовку к военной службе

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

23 кадета специализированной профильной группы Росгвардии "Монолит" центра "Алый парус" получили свидетельства об окончании программы "Добровольная подготовка к военной службе". Как сообщает пресс-служба ведомства, торжественная церемония началась с выноса знамённой группой флагов Российской Федерации и Росгвардии, военно-патриотического объединения "Монолит".

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, офицеры ведомства, руководство и представители педагогического коллектива учебного учреждения, а также родные и друзья учащихся.

Евгений Федоткин поздравил учеников со знаменательным событием и вручил кадетам, которые поступают в высшие учебные заведения Росгвардии и других силовых ведомств, рекомендательные письма.

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

"Два года вы были в рядах кадетов Росгвардии. Каждый из вас достойно представлял ведомство на региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, участвовал в военно-патриотических проектах. Уверен, многие из вас пополнят ряды элитных подразделений Росгвардии, будут чтить воинские традиции и вносить свой вклад в защиту Отечества. А мы со своей стороны окажем вам всестороннюю помощь и поддержку", - отметил он.

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Также начальник Управления выразил благодарность за взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и за сотрудничество с Росгвардией директору гимназии № 16 Наталье Филиппи, директору детского морского центра "Алый парус" Наталье Проценко и руководителю кадетской группы Евгению Климову.

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Евгений Федоткин и сотрудники ОМОН вручили кадетам свидетельства об окончании программы "Добровольная подготовка к военной службе" и рекомендательные письма выпускникам гимназии № 16, которые поступают в высшие учебные заведения Росгвардии и других силовых ведомств.