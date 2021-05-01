Тюменцам показали палату "красной зоны" в вагоне поезда Минобороны РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вагон поезда Министерства обороны РФ, посвященный борьбе с Covid-19, вызвал интерес у гостей и жителей Тюмени.

В вагоне оборудована палата интенсивной терапии. "Прежде чем попасть в палату интенсивной терапии ковидного госпиталя, медики должны обезопасить себя, соответственно экипировавшись. Они надевают защитные костюмы, бахилы, перчатки, маски, защитные очки и экран, шапочку. Такая экипировка позволяет не заразиться от пациента в течение шести часов. Все это время, никуда не отлучаясь, они ухаживают за пациентами. После окончания дежурства они покидают красную зону, выходят обратно в санпропускник, в обратной последовательности снимают с себя защитную одежду, которая впоследствии будет уничтожена", – рассказал собравшимся на экскурсии в вагоне поезда врач-экскурсовод, подполковник медицинской службы Петр Ключников.

Он подчеркнул, что оборудование, представленное на экспозиции, рабочее, оно может быть развернуто как в палаточном госпитале, так и во временном ковидном госпитале.

По словам Петра Ключникова, сейчас все госпитали ковидной направленности Министерства обороны РФ закрыты, пациенты выписаны, а врачи разъехались по своим функциональным подразделениям.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Агитационный поезд Министерства обороны РФ прибыл в рамках акция "Мы – армия страны! Мы – армия народа!" на тюменский вокзал утром 22 мая. Посетить его горожане успевают до 14 часов.

Эшелон следует от Москвы до Владивостока. За 64 дня он сделает остановки в 51 городе страны.

Инна Пахомова