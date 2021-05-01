Основные причины появления аллергии у детей назвал московский эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основные причины возникновения аллергии у детей назвал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, типовой иммунопатологический процесс может передаваться по наследству, а также в первые годы жизни из-за плохих бытовых условий. Эти проблемы актуальны как для сезонных, так и постоянных аллергических реакций.

Предрасположенность к аллергии может появиться, даже если мать или отец курят в квартире.

Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, затруднение при дыхании, снижается давление.