Врач: бегать по улицам города - вредно для здоровья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бегать по улицам города вредно для лёгких, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский. Об этом сообщают РИА Новости.

Эксперт пояснил, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль трассы, по которой двигается поток автомобилей, он вдыхает вредные вещества. Лучше бегать в парках, вне транспортного потока.

"Во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм ", - подчеркнул врач.