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Тюменская полиция проводит профилактическое мероприятие "Дебитор"

Общество, 13:32 23 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На территории областного центра сотрудники тюменской полиции продолжают проводить профилактическое мероприятие "Дебитор", основной целью которого является активизация работы, направленной на взыскание административных штрафов, наложенных подразделениями УМВД России по Тюменской области, а также установление местонахождения лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, для выявления неплательщиков отделом по исполнению административного законодательства УМВД совместно с ФССП по Тюменской области сформированы группы патрулирования. На данный момент на территории Тюменской области уже выявлено 503 гражданина, не оплативших штраф.

За это нарушение предусматривается ответственность в соответствии со статьей 20.25 КоАП "Уклонение от исполнения административного наказания". Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. При этом привлекаемое лицо не уходит от ответственности по уплате административного штрафа.

Профилактическое мероприятие "Дебитор" проходит на территории областного центра в период с 17 по 28 мая.

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# административное правонарушение , УМВД России по Тюменской области , штрафы

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