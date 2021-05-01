Для маленьких тюменцев провели правовой урок

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Правовой урок для маленьких жителей одного из микрорайонов Тюмени состоялся в рамках акции "Правовой марафон", организованный пресс-службой УМВД России по Тюменской области. Площадку для мероприятия предоставил Соседский центр.

На встречу с инспектором отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 и главным героем детского сайта тюменской полиции Капитаном Помогайкиным пришли школьники и их родители. Лейтмотивом встречи стали правила безопасного поведения на улице. Старший лейтенант полиции Лилия Тимофеева рассказала мальчикам и девочкам, к каким последствиям может привести халатное отношение к личным вещам. Кроме этого, инспектор сделала акцент на ответственности за кражу, присвоение чужого имущества.

Капитан Помогайкин напомнил ребятам о том, что нельзя доверять незнакомым людям на улице. Он отметил, что нельзя брать от незнакомцев угощения, уходить с ними и даже просто разговаривать. Такое общение может привезти к печальным последствиям.

Правоохранители отметили, что в районе, в котором проживают ребята, очень красивые и хорошо оборудованные игровые площадки. Гости напомнили собравшимся, что свой двор нужно беречь.

Ребята и родители задавали много вопросов и делились своими историями. В конце встречи собравшиеся попросили детского полицейского и его коллегу провести следующий правовой урок на тему "Безопасное поведение в сети Интернет".