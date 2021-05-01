В Тюмени для подростков организуют марафон бесплатных мастер-классов

| Фото: из сообщества Центра опережающей профессиональной подготовки | Фото: из сообщества Центра опережающей профессиональной подготовки

Марафон бесплатных мастер-классов пройдет в Центре опережающей профессиональной подготовки в Тюмени 1 июня с 12 до 16 часов. На встречи ждут учащихся 5-11 классов.

"В течение года мы регулулярно проводим бесплатные мастер-классы для школьников в рамках профориентационных мероприятий. Помогаем детям определиться с тем, чем они хотят заниматься в будущем по окончании школы. Возникла идея организовать небольшой марафон в преддверии Дня защиты детей. Его проведут представители организаций среднего профессионального образования", – рассказала начальник отдела мониторинга Центра опережающей профессиональной подготовки Эльвира Леонтьева.

Организации представят свои мастер-классы. С 13 до 16 часов каждое занятие пройдет минимум по четыре раза. По окончании участники получат сертификаты о прохождении того или иного мастер-класса. В дальнейшем подростки, закончившие пятый класс, смогут записаться на бесплатное обучение по программам ЦОППа. Направлений много, начиная от сферы общепита и заканчивая разработкой летательных аппаратов, управлением дронами.

"Каждый школьник имеет право пройти обучение бесплатно один раз, получить первую профессию. В дальнейшем при желании он сможет по каждой программе проходить обучение на платной основе", – добавила Эльвира Леонтьева.

Минимальное количество гостей, которых ожидают увидеть организаторы на марафоне 1 июня, – 150. Занятия будут различаться по продолжительности. Так, мастер-классы по легочной реанимации занимает 15 минут. Его могут пройти много детей. А урок по графическому дизайну продлится полтора часа.

Посетителей ждут встречи по выращиванию растений – ситифермерству, дизайну ландшафта и интерьера и другим темам. Слушатели мастер-класса "Судовождение" колледжа транспортных технологий и сервиса смогут попробовать себя на тренажере, состоящем из трех мониторов. На экранах будет смоделировано пространство перед судном. На этом тренажере тюменцы могут научиться управлять кораблем. А на уроке "Умный ночной светильник" желающим предложат получить азы программирования.

Занятия пройдут по адресу: ул. Пермякова, 3/1. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова