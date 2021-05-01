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ФК "Тюмень" дома сыграл вничью с новосибирскими футболистами

Спорт, 13:50 24 мая 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" сыграл вничью в домашнем матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы на стадионе "Геолог" принимали ФК "Новосибирск". На 37-й минуте Никита Балахонцев вывел гостей вперед. На 77-й Александр Коротаев сравнял счет – 1:1.

Этой ничьей обрадовались поклонники "КАМАЗа" из Набережных Челнов. Эта команда осталась на вершине турнирной таблицы четвертой группы ПФЛ с 55 очками. У "Тюмени" - на два меньше. "КАМАЗу" и "Тюмени" осталось провести в сезоне по четыре игры.

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