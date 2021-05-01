Более 400 противопожарных рейдов провели в населенных пунктах и лесах Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десять пожаров на площади почти 27 га ликвидировали за сутки в лесах Тюменской области. Продолжают действовать 27 природных пожаров на площади более 4 тыс. га. Об этом рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он напомнил, что с 11 мая в субъекте действует особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса и разводить открытый огонь. 23 мая был проведен 401 рейд по обследованию территорий населенных пунктов и лесных массивов и проверке соблюдения этого режима. В патрулировании лесов и населенных пунктов было задействовано 429 патрульных групп, в которых состояли 1 тыс. 291 человек и 504 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного периода составлено 525 административных дел за нарушение особого противопожарного режима, выписано 440 административных штрафов на сумму 3 млн 984 тыс. 100 рублей, 21 материал проверок находится в производстве. Возбуждено 15 уголовных дел, еще 36 материалов проверок по факту повреждения лесов - в работе у дознавателей органов Государственного пожарного надзора, пишет региональный оперштаб.