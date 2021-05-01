Тоболячка вывезла из чужой квартиры бойлер и радиаторы отопления

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемую в квартирной краже задержали оперативники в Тобольске. Хозяйка заметила пропажу трех радиаторов и бойлера. Ущерб составил более 30 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейским потерпевшая рассказала, что в ее квартире идет ремонт. Мужчина, выполнявший работы, пояснил, что накануне в квартиру заходила его случайная знакомая, которой он признался, что квартира не запирается, так как он потерял ключи.

Ранее судимая за кражи женщина воспользовалась моментом, когда работник ушел из квартиры и проникла в помещение. Она похитила бойлер и радиаторы, которые вывезла на такси и сдала в комиссионный магазин за 9 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.