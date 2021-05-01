Тоболяк украл для возлюбленной букет цветов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в грабеже из цветочного магазина, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение о хищении из магазина букета цветов стоимостью 1 тыс. 500 рублей. Ранним утром в торговую точку вошел мужчина, забрал из холодильника букет и, уходя, пригрозил продавцу поджечь магазин.

К краже оказался причастен 39-летний житель микрорайона Сумкино. Он решил купить для своей возлюбленной цветы, но его не устроила цена, тогда мужчина решил похитить букет.

Подозреваемый возместил причиненный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.