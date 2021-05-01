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Температура в Тюмени побила рекорд 1977 года

Общество, 13:54 25 мая 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Исторический максимум температуры воздуха, который составил +30°, был побит в Тюмени 21 мая. Предыдущий максимум +29,3° по данным ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" был зафиксирован в 1977 году.

В Ханты-Мансийске в этот день абсолютный максимум температуры составил +30,3°. Предыдущий рекорд +27.5° отмечен 21 мая в 2002 году.

Абсолютный максимум температуры воздуха +28,4° перекрыт 21 мая и в Салехарде. Предыдущий показатель +20,4° был в 2020 году. Максимум температуры воздуха в Салехарде также перекрыт 22 мая. Температура днем повысилась до +23,2°, в 2020 году в этот день был другой температурный рекорд +20.7°.

На сегодняшний день 5 (чрезвычайный) класс пожарной опасности установился в большинстве районов области юга Тюменской области, в том числе и в административных центрах.

В Ханты-Мансийском автономном округе 5 класс пожарной опасности отмечен метеостанциями Кондинское и Леуши.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности, по предварительным данным, сохраняется по 27 мая, - комментирует начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко. - В связи с установившейся на территории Омской и юга Тюменской областям аномально-жаркой погоды продолжится интенсивный прирост показателей пожарной опасности".

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