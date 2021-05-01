В Тобольске водитель автобуса нарушил правила перевозки пассажиров

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Контроль за движением автобусов на трассах и в населенных пунктах Тюменской области усилили сотрудники ГИБДД 25 мая, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы обращают внимание на то, как водители автобусов соблюдают Правила дорожного движения.

"Нарушения ПДД выявлены в Тобольске, Омутинском районе, Ишиме и Тюмени. В Тобольске автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя пригородного автобуса, который перевозил рабочих сверх допустимой пассажировместимости", – рассказали в региональной ГИБДД.

На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск остановлен междугородный автобус, следующий из Пыть-Яха в Уфу, водитель находился за рулем более 13-ти часов. Он привлечен к ответственности за нарушение режима труда и отдыха. За руль сел второй водитель.