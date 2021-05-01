Билеты на места для инвалидов в поездах дальнего следования теперь можно купить онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах дальнего следования на сайте ОАО "Российские железные дороги" без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.

Как сообщают в пресс-службе РЖД, билеты на специализированные места ограничены в обороте – они доступны только определенной категории пассажиров. Проверка правовых оснований будет производиться автоматически: для покупки билета на специализированное место на сайте достаточно указать данные пассажира и номер СНИЛС – необходимые сведения о пассажире перевозчики получат в электронном виде.

Это стало возможным благодаря тому, что компания-перевозчик и Пенсионный фонд России интегрировали информационные системы РЖД и Федерального реестра инвалидов. Принципы цифрового взаимодействия и верификации данных об инвалидности в режиме онлайн позволили отказаться от бумажных справок для покупки электронных билетов.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в поездах дальнего следования предусмотрены специальные площадки в вагонах с местами для сидения с возможностью крепления кресла-коляски, а также оборудованы специализированные купе в спальных вагонах. Для посадки и высадки в таких вагонах имеются подъемники, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе и в санитарную комнату. Для незрячих пассажиров информация продублирована шрифтом Брайля. Перевозчиками к тарифам на проезд на специализированных местах для инвалидов и их сопровождающих предоставляются скидки 40% и 50% соответственно.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по интеграции информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда.