  • 29 мая 202129.05.2021суббота
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бесплатный интенсив по элементам теории чисел для школьников проведет математик Егор Горечин

Общество, 10:01 29 мая 2021

Бесплатная дистанционная образовательная программа "Элементы теории чисел в курсе математики 5-6 классов" пройдет для школьников региона с 21 июня по 3 июля. Ее проведет преподаватель математики Школы одаренных, доцент кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ, председатель жюри регионального этапа олимпиады Эйлера Егор Горечин, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участников приглашают на интенсив по приемам решения задач "о числах", требующих определенных знаний (состав числа, признаки делимости, основная теорема арифметики, НОК и НОД). Для закрепления знаний школьники поучаствуют в интеллектуальных мероприятиях – математическая абака и карусель.

Кроме занятий с преподавателем, школьники получат блок большой самостоятельной работы с последующим видеоразбором задач.

Регистрация для участия в программе продолжится до 18 июня по ссылке.

Участники, успешно завершившие обучение, получат сертификаты о прохождении образовательной программы и бонусные баллы на карту индивидуального развития школьников "RealTalk".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# математика , образовательная программа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:21 29.05.2021Нарушителей противопожарного режима в регионе оштрафовали на 4,5 млн рублей
11:05 29.05.2021На форуме #Яздесь тюменские подростки создавали арт-объект, обучались вокалу и ведению блога
10:01 29.05.2021Бесплатный интенсив по элементам теории чисел для школьников проведет математик Егор Горечин
09:44 29.05.2021Тюменцы примут участие во всероссийском фестивале "Большая перемена"