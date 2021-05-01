Бесплатный интенсив по элементам теории чисел для школьников проведет математик Егор Горечин

Бесплатная дистанционная образовательная программа "Элементы теории чисел в курсе математики 5-6 классов" пройдет для школьников региона с 21 июня по 3 июля. Ее проведет преподаватель математики Школы одаренных, доцент кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ, председатель жюри регионального этапа олимпиады Эйлера Егор Горечин, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участников приглашают на интенсив по приемам решения задач "о числах", требующих определенных знаний (состав числа, признаки делимости, основная теорема арифметики, НОК и НОД). Для закрепления знаний школьники поучаствуют в интеллектуальных мероприятиях – математическая абака и карусель.

Кроме занятий с преподавателем, школьники получат блок большой самостоятельной работы с последующим видеоразбором задач.

Регистрация для участия в программе продолжится до 18 июня по ссылке.

Участники, успешно завершившие обучение, получат сертификаты о прохождении образовательной программы и бонусные баллы на карту индивидуального развития школьников "RealTalk".